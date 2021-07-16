«Театр на Булаке» заявил об угрозе выселения и попросил пустить его в здание фабрики «Спартак»

«Театр рискует оказаться на улице»

«Молодежному Театру на Булаке» грозит закрытие — об этом сам театр рассказал в социальных сетях и в петиции, опубликованной на change.org. Петиция направлена на имя президента Татарстана Рустама Минниханова, за 13 часов ее подписали свыше 2,8 тыс. человек.

В петиции говорится, что угроза выселения возникла из-за взаимоотношений с арендатором.

«К сожалению, «Молодежный театр на Булаке» находится в сложнейшей имущественной ситуации в связи с последствиями пандемии и высокой арендной платой (800 000 руб. в месяц). Собственник комплекса зданий по ул. Право-Булачной, 13 предложил нам выкупить помещение, занимаемое театром, за неподъемную для театра сумму в 83,6 млн рублей. Если не решится вопрос помещения, театр рискует оказаться на улице», — говорится в петиции.

Фото: vk.com/teatrnabulake

В 2020 году ООО «Молодежный театр на Булаке» зафиксировало выручку в 23,83 млн рублей и убыток в 5,62 млн рублей. Исходя из этого, аренда «съедает» у театра 40% выручки. Отметим, впрочем, что в допандемийный год выручка театра была в два раза больше — 53,4 млн рублей при чистом убытке в 2,45 млн рублей.



В петиции театр и подписанты просят Минниханова о следующем: либо выкупить помещения театра за счет республики с последующей передачей в управление театру на льготных условиях, либо предоставить театру другое помещение того же размера в уже выкупленном республикой комплексе фабрики «Спартак». Напомним, что Рустам Минниханов недавно побывал с визитом в этом комплексе и предложил перестроить его в опенспейс.

Следует напомнить, что «Театр на Булаке» не в первый раз обращается с подобным предложением к президенту республики — такая же просьба поступала, еще когда здание театра принадлежало Агентству по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсному управляющему «Росэнергобанка». АСВ тогда выставляло комплекс зданий на торги единым лотом, театр предлагал выкупить именно площади театра — но АСВ сочло разделение комплекса нецелесообразным.

В театре заявили, что обращались с проблемой в мэрию Казани и в Министерство культуры Татарстана, но безрезультатно. «Реальное время» направило запросы в пресс-службу мэрии и министерства, а также в пресс-службу президента Татарстана.

В театре заявили, что обращались с проблемой в мэрию Казани и в Министерство культуры Татарстана, но безрезультатно. Фото: vk.com/teatrnabulake

В социальных сетях посты «Театра на Булаке» об угрозе закрытия вызвали мощный отклик — пользователи пишут в комментариях слова поддержки, а число подписавших петицию за последние два часа выросло на тысячу человек.



Кто стал новым собственником площадей театра

В январе 2021 года у комплекса зданий по адресу Право-Булачная, 13 появился новый собственник — с торгов недвижимость ушла к Эмилю Ренатовичу Фахриеву, внуку известного в Татарстане связиста Ахматмунзила Фахриева, возглавлявшего ОАО «Казанская городская телефонная сеть».

Сам Эмиль Фахриев является лишь совладельцем с долей в 10% в ООО «Артел», основным бенефициаром и директором там является Ренат Фахриев. Ему и другим членам семьи Фахриевых принадлежит еще ряд компаний в Казани, некоторые из них также в сфере связи.

Весь комплекс зданий общей площадью в 6 342 кв. м плюс участки площадью в 4 590 кв. м достался Фахриевым с торгов за 161 млн рублей. «Театр на Булаке» занимает лишь одну часть комплекса, площадью в 2 204 кв. м, то есть около трети комплекса.

«Театр на Булаке» занимает лишь одну часть здания, площадью в 2 204 кв. м, то есть около трети комплекса. Фото: prodetki.com

«Реальному времени» удалось связаться с Ахматмунзилом Фахриевым. Он подтвердил, что делал предложение театру о выкупе по цене 38 тысяч рублей за квадрат, что для площадей на Булаке довольно скромная цена. «Если бы мы продавали на общем рынке — поставили бы цену намного выше», — добавил он. Фахриев также рассказал, что арендная плата в 800 тысяч — это разве что с учетом коммунальных платежей, именно аренда у театра 660 тысяч рублей в месяц, то есть примерно 300 рублей за «квадрат». В первые два месяца пандемии театру давали скидку.

Владелец зданий также рассказал, что готовит масштабный ремонт в комплексе: «Меняем котельную, трубы отопления. Будем асфальтировать двор. Возможно, успеем и фасад театра со стороны двора отремонтировать — в плане на этот год. На следующий год займемся еще одним зданием и зданием театра внутри. Система отопления там старая, ненадежная. Если выставлять на продажу — надо хотя бы отремонтировать», — сказал он нашему корреспонденту.

Со стороны арендодателя театру выселение не грозит, заверил Ахматмунзил Фахриев.

— Мы вообще планировали одно из зданий комплекса продавать, поскольку нам тоже надо кредиты гасить. Но нам необязательно это здание продавать, там есть и другое здание, под офис. […] Чтобы продать именно здание театра — такого нет. Я думаю, год они там точно еще могут спокойно находиться. Пока мы другому покупателю его не продаем.

В январе 2021 года у комплекса зданий по адресу Право-Булачная, 13 появился новый собственник. Фото: google.com

Долг накопился еще перед предыдущим арендодателям

У театра, кстати, с недавних пор тоже новый руководитель — предыдущий, Виктор Степанцов, с июня работает старшим советником главы Мордовии Артема Здунова. Театр возглавил Алексей Степанцов. Он пояснил, что не имеет претензий ни к старому, ни к новому арендодателю — дело лишь в пандемии, из-за которой накопился и до сих пор не погашен долг по аренде.

— Мы никого не обвиняем, не просим денег, а просим поддержки в вопросе с помещением. В связи с пандемией мы, как частный театр, не работали пять месяцев, а арендную плату нам никто не отменял. В связи с этим у нас накопился долг перед предыдущим арендодателем (Степанцов пояснил, что договор был не с АСВ, а с управляющей компанией, — прим. ред.). Вчера от них пришло письмо. И они тоже хорошие люди, они все понимают, что у нас кризисная ситуация. Но мы все равно должны больше двух миллионов, надо потихонечку выплачивать, — рассказал Степанцов.

Публикация петиции связана еще и с недавней новостью о приобретении республикой фабрики «Спартак». «Там будут делать творческое пространство. Мы просим нам посодействовать в предоставлении помещения на льготных условий. Мы готовы работать, не просим денег на зарплату, мы просим помещение».



С приходом нового собственника арендная плата изменилась незначительно, подчеркнул Степанцов. «У нас с ним нормальные, деловые отношения», — рассказал он.

«Реальное время» будет следить за развитием событий.

Александр Артемьев