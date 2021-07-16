Хуснуллин поручил оценить переформатирование услуги техосмотра
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил оценить переформатирование услуги техосмотра или ее отмену, решение появится «в ближайшее время». Об этом сообщает ТАСС.
В МВД России считают возможным ввести меры стимулирования для добровольного прохождения техосмотра водителями легковых автомобилей и мотоциклов. Об этом сообщил глава ГУОБДД МВД России Михаил Черников.
Заинтересованным ведомствам МВД предложило подготовить соответствующие изменения в законодательстве.
В июле президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий обязательное проведение технического осмотра транспортного средства для получения полиса ОСАГО. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым