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Хуснуллин поручил оценить переформатирование услуги техосмотра

17:04, 16.07.2021
Хуснуллин поручил оценить переформатирование услуги техосмотра
Фото: Максим Платонов

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил оценить переформатирование услуги техосмотра или ее отмену, решение появится «в ближайшее время». Об этом сообщает ТАСС.

В МВД России считают возможным ввести меры стимулирования для добровольного прохождения техосмотра водителями легковых автомобилей и мотоциклов. Об этом сообщил глава ГУОБДД МВД России Михаил Черников.

Заинтересованным ведомствам МВД предложило подготовить соответствующие изменения в законодательстве.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий обязательное проведение технического осмотра транспортного средства для получения полиса ОСАГО. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Алексей Нечаев
ОбществоВласть
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