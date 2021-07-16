В Совфеде предложили разрешить скорость для электросамокатов до 30 км/ч на отдельных дорожках

На стадии планирования строительства велодорожек следует предусмотреть создание двух полос — для велосипедов и средств индивидуальной мобильности. В этом случае порог скорости для электросамокатов на отдельных дорожках можно установить на уровне 30 км/ч, рассказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев.



Там, где строительство велодорожек только планируют, по возможности следует предусмотреть и вторую полосу для движения «скоростного» транспорта. Порог скорости средств индивидуальной мобильности на таких дорожках может достигать 30 км/ч. Если отдельной полосы не будет — 15 км/ч.

Васильев отметил, что нужно предусмотреть поправки в законодательство, которое ограничивает скорость таких средств мобильности, поскольку уже существующие велодорожки не удастся быстро реконструировать. Он предложил подходить к решению проблемы комплексно, сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимир Соловьев предлагал двигаться электросамокатам по тротуарам только со скоростью пешеходов. По его мнению, на дорогах необходимо устанавливать знаки, которые будут предупреждать о движении индивидуальных транспортных средств.

Маргарита Головатенко