Следком проверит инцидент со сброшенной с качелей девочкой в Набережных Челнах

Следственное управление СКР по Татарстану проведет процессуальную проверку по факту распространения в Сети видео, в котором житель Набережных Челнов на детской площадке сбросил с качелей девочку. Ведомство намерено изучить все обстоятельства случившегося.

Материалы по данному факту переданы из органов внутренних дел в следственный отдел по Набережным Челнам, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Напомним, мужчина сбросил девочку, катавшуюся на качелях с его ребенком. Его дочь упала, и, вероятно, это стало причиной его агрессии к другой несовершеннолетней. Судя по кадрам распространившегося в Сети видео, мужчина сказал ей сесть на качели, после чего сбросил ребенка.

Татьяна Демина