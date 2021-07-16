Источник: Доронин был на допросе в качестве свидетеля

Один из основателей компании «Финико», которую ЦБ признал финансовой пирамидой, Кирилл Доронин на этой неделе вместе с двумя адвокатами побывал на личном приеме у заместителя министра — начальника главного следственного управления МВД Татарстана Владимира Изаака. Об этом сообщил «Реальному времени» источник.

Отмечается, что итогом визита бизнесмена стал допрос — пока в качестве свидетеля.

фото: finikoru.com

Ранее Доронин рассказал, что заявил в главное следственное управление МВД России на своих партнеров по компании. Об этом он сообщил в прямом эфире, который проходил в его instagram-аккаунте. Доронин признался, что его партнеры по компании — Зыгмунт Зыгмунтовичь и Марат Сабиров — не выходят на связь.



Блогер Андрей Алистаров заявил, что основатель «Финико», которое ЦБ России признал финансовой пирамидой, Кирилл Доронин получил турецкое гражданство. В качестве доказательства он приложил в своем ролике фото документов — внутреннего и заграничного паспорта — на имя Онура Намика. На фото документов можно узнать Доронина.



4 июня Центробанк включил «Финико» в список компаний и проектов с признаками незаконной деятельности на финансовом рынке. А в декабре 2020 года прокуратура Татарстана настояла на возбуждении уголовного дела об организации финансовой пирамиды «Финико». Во вторник и агентство Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка признало финансовой пирамидой эту компанию. Прокуратура республики возбудила уголовное дело.

В этот момент пользователи стали жаловаться на сложности работы с сервисом. У них стали просить подтвердить происхождение денежных средств. Также внутренняя валюта сервиса — FNK token — упала.



Алексей Нечаев