Кирилл Доронин рассказал, что написал заявление в ГСУ МВД на своих партнеров по «Финико»

Один из основателей компании «Финико», которую ЦБ признал финансовой пирамидой, Кирилл Доронин рассказал, что заявил в главное следственное управление МВД России на своих партнеров по компании. Об этом он сообщил в прямом эфире, который проходил в его instagram-аккаунте.

Доронин признался, что его партнеры по компании — Зыгмунт Зыгмунтовичь и Марат Сабиров — не выходят на связь.

— Когда я это осознал — 2—3—4-е число, первое — прошла реакция боли, для меня это было похоже на режим брошенной телки. А потом мой мозг, понимая, что мы находимся в таком формате взаимоотношений, я предпринял бешеные усилия по поиску людей и четко понял, что происходит игнор моих попыток наладить коммуникации. С чем связано — неизвестно. Я понял, что сложилась какая-то вязкая ситуация.

Отвечая на вопросы зрителей, Доронин заявил, что готов на любые проверки, в том числе и на детекторе лжи, чтобы доказать правдивость своих слов.

Кирилл Доронин рассказал, что заявил в главное следственное управление МВД России на своих партнеров по компании. Фото: finikoblog.ru

Он отметил, что вывод денег «не быстрая история», и заверил зрителей трансляции, что пытается делать все, чтобы люди смогли вернуть свои средства.

Ранее блогер Андрей Алистаров заявил, что основатель «Финико», которое ЦБ России признал финансовой пирамидой, Кирилл Доронин получил турецкое гражданство. В качестве доказательства он приложил в своем ролике фото документов — внутреннего и заграничного паспорта — на имя Онура Намика. На фото документов можно узнать Доронина.



4 июня Центробанк включил «Финико» в список компаний и проектов с признаками незаконной деятельности на финансовом рынке. А в декабре 2020 года прокуратура Татарстана настояла на возбуждении уголовного дела об организации финансовой пирамиды «Финико». Во вторник и агентство Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка признало финансовой пирамидой эту компанию. Прокуратура республики возбудила уголовное дело.

Зампрокурора Татарстана Юлия Наумова недавно заметила, что пока не поступало ни одного заявления по делу Finikо.

В этот момент пользователи стали жаловаться на сложности работы с сервисом. У них стали просить подтвердить происхождение денежных средств. Также внутренняя валюта сервиса — FNK token — упала.

Татьяна Леухина