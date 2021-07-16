Инвестиционный совет Татарстана одобрил три новых проекта

Инвестиционный совет Татарстана одобрил три новых проекта. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

Компания «Саатбау Рус» намерена построить в ОЭЗ «Алабуга» семенной завод, где будет производиться 30 тыс. тонн продукции в год. Примерно 25% семян планируется экспортировать в Казахстан, Монголию и Узбекистан. На втором этапе реализации проекта компания организует селекционную стадию. Благодаря строительству нового завода в Татарстане появятся 16 новых рабочих мест.

КАМАЗ намерен построить в Набережных Челнах парк-музей, посвященный истории предприятия. Проект двухэтажного здания одобрили еще в 2018 году. По обновленной концепции, музей возведут под открытым небом. В его экспозициях можно будет увидеть исторические и новейшие образцы автомобилей КАМАЗ.

Компания «Татнефть» планирует построить многоуровневый паркинг на 430 машино-мест рядом с жилым сектором в Альметьевске. На его крыше разместят универсальную спортплощадку.

В мае сообщалось, что четыре действующих резидента нижнекамской ТОСЭР планируют внести изменения в подписанные соглашения на увеличение показателей по инвестициям на сумму свыше 1,2 млрд рублей и созданию 330 новых рабочих мест.



Татьяна Демина