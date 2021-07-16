В Томской области нашли пропавший самолет Ан-28, все пассажиры живы

В Бакчарском районе Томской области нашли пропавший самолет Ан-28. Воздушное судно совершило жесткую посадку, погибших нет, заявили в МЧС России.

Для эвакуации пассажиров на место происшествия направили вертолеты из Томска. По данным «РИА Новости», там уже приземлился вертолет Ми-8 со спасателями.



Сегодня днем Ан-28 авиакомпании «Сибирская легкая авиация», следовавший по маршруту Кедровый — Томск, пропал с радаров над Бакчарским районом. На борту находились 14 пассажиров, в том числе четыре ребенка, и три члена экипажа. В 13.00 по московскому времени в МЧС поступила информация о том, что у него сработал аварийный маяк.

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России уже возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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