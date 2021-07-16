Главное к утру: еще один проблемный дом в Казани, ФСБ предотвратила теракт в Москве
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 16 июля:
- Арбитражный суд Татарстана возбудил дело о банкротстве в отношении компании-застройщика «Мегаполис». Она строила жилой комплекс бизнес-класса «Жардин» на улице Аэропортовской в Казани. В июне этого года граждане должны были получить ключи от квартир — дом начали строить в 2019 году, но так и не закончили. Отмечается, что порядка 30 дольщиков в скором времени приобретут статус «обманутых».
- Сотрудники ФСБ России задержали россиянина, планировавшего устроить теракт в людном месте Москвы. В столице задержан гражданин России, планировавший организовать совершение в июле террористического акта путем подрыва самодельного взрывного устройства в местах массового скопления людей. В тайнике у мужчины были обнаружены компоненты самодельной бомбы и инструкции по ее изготовлению, а также переписка с членами международных террористических организаций, находящимися в Сирии.
- Главный государственный санитарный врач Архангельской области Роман Бузинов постановил провести вакцинацию против коронавируса для нескольких категорий граждан. Обязательной вакцинации по эпидемиологическим показаниям подлежат медицинские работники, работники всех образовательных организаций, социальные работники, сотрудники общепита, члены экипажей рыбопромысловых судов, государственные и муниципальные служащие, лица, проживающие в организациях соцобслуживания, студенты техникумов, колледжей и вузов старше 18 лет.
- В МВД России считают возможным ввести меры стимулирования для добровольного прохождения техосмотра водителями легковых автомобилей и мотоциклов. МВД полагает возможным проработать меры стимулирования владельцев транспортных средств к добровольному прохождению техосмотра — такими мерами могли бы стать понижение ставки транспортного налога, а также снижение стоимости полиса ОСАГО.
- Статью президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» включили в список обязательных для изучения тем военно-политической подготовки. Утверждается, что из-за большого числа военнослужащих в составе российской армии и на флоте, имеющих украинские корни, родителей или родственников на Украине, статья президента вызвала большой положительный отклик и обсуждение в военной среде.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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