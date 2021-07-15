МВД предложило снизить транспортный налог при прохождении добровольного техосмотра

Фото: Максим Платонов

В МВД России считают возможным ввести меры стимулирования для добровольного прохождения техосмотра водителями легковых автомобилей и мотоциклов. Об этом сообщил глава ГУОБДД МВД России Михаил Черников.

«МВД России полагает возможным проработать меры стимулирования владельцев транспортных средств к добровольному прохождению техосмотра — такими мерами могли бы стать понижение ставки транспортного налога, а также снижение стоимости полиса ОСАГО», — сказал он на видео, опубликованном на сайте «МВД-Медиа».

фото: Максим Платонов

Заинтересованным ведомствам МВД предложило подготовить соответствующие изменения в законодательстве.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий обязательное проведение технического осмотра транспортного средства для получения полиса ОСАГО. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Алексей Нечаев