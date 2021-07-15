МВД предложило снизить транспортный налог при прохождении добровольного техосмотра
В МВД России считают возможным ввести меры стимулирования для добровольного прохождения техосмотра водителями легковых автомобилей и мотоциклов. Об этом сообщил глава ГУОБДД МВД России Михаил Черников.
«МВД России полагает возможным проработать меры стимулирования владельцев транспортных средств к добровольному прохождению техосмотра — такими мерами могли бы стать понижение ставки транспортного налога, а также снижение стоимости полиса ОСАГО», — сказал он на видео, опубликованном на сайте «МВД-Медиа».
Заинтересованным ведомствам МВД предложило подготовить соответствующие изменения в законодательстве.
В июле президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий обязательное проведение технического осмотра транспортного средства для получения полиса ОСАГО. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым