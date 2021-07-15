ФСБ заявила о предотвращении теракта в Москве

Сотрудники ФСБ России задержали россиянина, планировавшего устроить теракт в людном месте Москвы. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности на территории Москвы предотвращен террористический акт. В результате проведенных мероприятий в Москве задержан гражданин России, планировавший организовать совершение в июле террористического акта путем подрыва самодельного взрывного устройства в местах массового скопления людей», — говорится в сообщении.

В тайнике у мужчины были обнаружены компоненты самодельного взрывного устройства и инструкции по его изготовлению, а также переписка с находящимися в Сирии членами международных террористических организаций.

В начале июля в Уфе, Пензе и Челябинске нейтрализовали четыре законспирированные ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Операции по их ликвидации провели ФСБ, МВД и Следственный комитет.

*запрещенная в России решением Верховного суда международная террористическая организация.

Алексей Нечаев