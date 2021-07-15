Еще один дом в Казани может стать проблемным

Фото: Фонд поддержки дольщиков РТ

Арбитражный суд Татарстана возбудил дело о банкротстве в отношении компании-застройщика «Мегаполис». Она строила жилой комплекс бизнес-класса «Жардин» на улице Аэропортовская в Казани. Об этом сообщила пресс-служба Фонда поддержки дольщиков РТ.

В июне этого года граждане должны были получить ключи от квартир — дом начали строить в 2019 году, но так и не закончили. Отмечается, что порядка 30 дольщиков в скором времени приобретут статус «обманутых».

фото: Фонд поддержки дольщиков РТ

Директором «Мегаполис» и «Инвест-Строй Торг» (застройщик ЖК «Поколение», недавно включенный в Единый реестр проблемных объектов) выступает одно и то же лицо — Дмитрий Елин.

Права граждан планируется восстановить по федеральной программе поддержки дольщиков.

Госстройнадзор Татарстана тем временем завершает проверку жилого дома 71б на улице Чистопольской в Казани. Его строительство началось еще в 2012 году, затем оно было приостановлено и возобновилось лишь в 2020-м.



Алексей Нечаев