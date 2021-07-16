РБК: Шойгу обязал военных изучить статью Путина об Украине

Статью президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» включили в список обязательных для изучения тем военно-политической подготовки, сообщает РБК со ссылкой на источники в Минобороны.

«Из-за большого числа военнослужащих в составе российской армии и на флоте, имеющих украинские корни, родителей или родственников на Украине, статья президента вызвала большой положительный отклик и обсуждения в военной среде», — рассказал собеседник РБК.

Путин в ходе прямой линии 30 июня заявил о намерении написать статью об истории русского народа и его связи с Украиной. На сайте Кремля недавно опубликовали новую аналитическую статью президента РФ.

«Недавно, отвечая в ходе прямой линии на вопрос о российско-украинских отношениях, сказал, что русские и украинцы — один народ, единое целое. Эти слова — не дань какой-то конъюнктуре, текущим поли­ти­ческим обстоятельствам. Говорил об этом не раз, это мое убеждение», — начинается статья.

Алексей Нечаев