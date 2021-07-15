Обязательную вакцинацию для некоторых групп граждан ввели в Архангельской области
Главный государственный санитарный врач Архангельской области Роман Бузинов постановил провести вакцинацию против коронавирусной инфекции для нескольких категорий граждан. Соответствующий документ опубликован на сайте регионального Роспотребнадзора.
Обязательной вакцинации по эпидемиологическим показаниям подлежат:
- медицинские работники;
- работники всех образовательных организаций;
- социальные работники;
- сотрудники общепита;
- члены экипажей рыбопромысловых судов;
- государственные и муниципальные служащие;
- лица, проживающие в организациях соцобслуживания;
- студенты техникумов, колледжей и вузов старше 18 лет.
Прививку первым компонентом вакцины представителям этих сфер необходимо сделать до 1 августа, вторым — до 30 августа.
Несколько дней назад главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев подписал постановление об обязательной вакцинации отдельных групп граждан из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе.
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