Главное о коронавирусе на 14 июля: Россия — четвертая по заболеваемости, обязательная вакцинация в Перми

Восемь заболевших после прививки



В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 47 новых случаев COVID-19. Всего на 14 июля в республике зарегистрировано 23 047 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел за весь период 20 621 человек, в том числе 51 за минувшие сутки. Умерли за весь период 567 человек.

На базе альметьевского кожвендиспансера вновь развернули «ковидный» госпиталь. Это третья площадка, где в районе лечат заболевших коронавирусом. койки для больных COVID-19 развернуты на базе стационара ЦРБ — в провизорном госпитале и временном инфекционном госпитале.

В Альметьевском районе Татарстана в больнице находятся восемь человек, сделавших ранее прививку от коронавируса. Семь человек заболели после первой прививки, один — после второй. Все в состоянии средней степени тяжести получают лечение, сообщила заведующая центральной районной больницей Вера Головина. Поражение легких у госпитализированных, по словам Головиной, не превышает 25 процентов.

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за сутки от коронавируса привились 13 294 человека. За весь период в республике вакцинировались 677 978 татарстанцев, сообщает Минздрав РТ. Из этого числа 438 114 человек получили оба компонента вакцины от COVID-19.

В Кремле допустили обязательную вакцинацию

За последние сутки в России выявили 23 827 новых случаев коронавируса, выздоровели 21 269 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 857 002 человек, а выздоровевших — до 5 257 483 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 786 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 145 278 человек.



За последние сутки в России проведено более 442 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остается 1 199 651 человек.



Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова сообщила, что привились от коронавируса почти 70% работников московских медицинских организаций — больниц, поликлиник, скорой помощи и других организаций здравоохранения. Известно, что вакцинацию от коронавируса прошли 71% госслужащих правительства Москвы. Они начали вакцинацию от коронавируса одними из первых в городе.

Фото minzdrav.gov.ru

Вакцинировать подростков от коронавируса начнут до 20 сентября, сообщил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, все делается для того, чтобы вакцинация началась в данные сроки. Он подчеркнул, что число детей с более тяжелым течением заболевания увеличилось.

Россия находится на четвертом месте по количеству заражений коронавирусом с начала пандемии. Согласно официальной статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Россия обогнала Францию 7 июля — тогда количество заражений достигло 5 682 634 против 5 677 746 случаев. При этом данные отличаются от статистики университета Джонса Хопкинса — там Россия пока все еще на пятом месте.



Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Любовь Дроздова заявила, что тромбозы являются наиболее распространенным осложнением у пациентов, перенесших COVID-19. Среди прочих осложнений специалист перечислила утомляемость, кашель, одышку — они сохраняются у многих даже после нормализации всех остальных показателей.

Фото: Ринат Назметдинов

Главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев подписал постановление об обязательной вакцинации отдельных групп граждан из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе. Прививки необходимо сделать работникам салонов красоты, бань, бассейнов, фитнес-клубов, косметических и массажных салонов, оздоровительных и спортивных комплексов, общепита, транспортных предприятий, такси, почты, финансовых организаций, МФЦ, ЖКХ, культурных и досуговых заведений, предприятий, оказывающих бытовые услуги (химчистки, прачечные), рекламной сферы, детских игровых центров, театров, кинотеатров и концертных залов, массовых физкультурных и спортивных мероприятий и другим.

В Туве вводят новые ограничения в сфере общепита, транспорта и процедуры заключения браков из-за ситуации с коронавирусом. Объектам общепита можно будет работать только навынос и с доставкой, общественный транспорт не будет ездить в выходные дни, а процедуры заключения браков в органах ЗАГС необходимо передвинуть на более поздние сроки.

Власти Адыгеи усилили меры по борьбе с коронавирусом. Теперь заселиться в гостиницы республики можно будет, только подтвердив иммунитет сертификатом о вакцинации от коронавируса или предъявив отрицательный ПЦР-тест. Исключение — дети до 16 лет. С 19 июля предприятия и организации всех форм собственности, оказывающие услуги населению, должны допускать к работе с гражданами только лиц, не более шести месяцев назад переболевших или привившихся от коронавируса и имеющих соответствующий сертификат.

Фото: Максим Платонов

Врач-терапевт Виктор Лишин назвал причину боли в руке после прививки от COVID-19. Дело в том, что введение большого количества вакцины вызывает реакцию кожи и мышц, поэтому человек может испытывать неприятные ощущения в руке после прививки от коронавируса. К тому же у людей разный порог чувствительности. Медицинский работник может задеть нервное окончание, которое вызывает болезненные ощущения у пациента.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) надеется, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрит российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в сентябре или октябре. Сейчас проходят необходимые процессы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ужесточение мер в связи с ситуацией с коронавирусом, которые были введены во Франции, может стать безальтернативным. Песков заметил, что развитие ситуации в некоторых странах говорит в пользу таких решений.



Вчера президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении обязательной вакцинации врачей и медицинского персонала от COVID-19. С начала августа в стране в ресторанах, барах, торговых центрах, самолетах и поездах дальнего следования будет требоваться санитарный пропуск, свидетельствующий о прививке или отрицательном результате теста на коронавирус.

Фото facebook.com/EmmanuelMacron

В России случай инфицирования двумя штаммами COVID-19 был зарегистрирован еще в 2020 году. Ими заразилась пожилая женщина. Несколькими штаммами заражаются, как правило, люди со слабым иммунитетом или пожилые пациенты. Такая болезнь протекает тяжелее, но в большинстве случаев характеризуется лишь большей длительностью.

Замглавы Роспотребнадзора Елена Ежлова на форуме «Здоровье нации — основа процветания России» рассказала, что более 28,6 миллиона россиян сделали прививку от COVID-19. Она пояснила, что во всех регионах темп вакцинации разный.

Согласно данным Роспотребнадзора, Крым и Севастополь вошли в число регионов, где доминирует индийский штамм коронавируса.

Производство «Спутник V» запустят в Индии

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 187 798 855 человек, 4 048 903 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (33 914 884). На второй строчке — Индия (30 946 147), на третьей — Бразилия (19 151 993). По данным ВОЗ, Россия вышла на четвертое место по количеству заболеваний по коронавирусу, обогнав Францию. Данные разнятся с информацией университета, согласно которым на четвертой строке находится Франция (5 882 945), а на пятой — Россия (5 762 211). Напомним, что данные университета отстают от данных российского оперштаба.



Больше всего смертей зафиксировано в США (607 771). За ними следуют Бразилия (535 838), Индия (411 406), Мексика (235 277), Перу (194 606) и Великобритания (128 748).



Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и крупнейший в мире производитель вакцин Serum Institute of India запустят в Индии производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Ожидается, что производитель выпустит первую партию уже в сентябре. Ежегодно на мощностях иностранного предприятия планируется выпускать более 300 млн доз препарата.

Фото instagram.com/bundeskanzlerin

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в ФРГ не рассматривают возможность введения обязательной вакцинации граждан от COVID-19, как это сделали во Франции. Она отметила, что вместо этого немецкое правительство продолжит придерживаться изначальной стратегии — рекламировать пользу от вакцины против COVID-19.

Применение вакцины от коронавируса американской компании Johnson & Johnson (J&J) может повысить риск развития редкого аутоиммунного заболевания — синдрома Гийена-Барре. Это аутоиммунное поражение периферических нервов, сопровождаемое слабостью в мышцах и нарушением чувствительности. Специалисты регулирующего органа по-прежнему уверены, что преимущества, которые дает применение вакцины Johnson & Johnson, в значительной степени перевешивают возможный вред. Они подчеркивают, что вероятность проявления данного заболевания «очень низка».

Ужесточить ограничительные меры по борьбе с COVID-19 в связи с увеличением числа зараженных коронавирусной инфекцией предложил министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба. Он отметил ухудшение эпидемиологической обстановки. Для стабилизации эпидемиологической обстановки запретить культурно-массовые мероприятия как внутри помещения, так и на воздухе, ограничить работу рынка и объектов общепита, ввести термометрию на всех объектах размещения туристов и при пересечении границы. Кроме того, министр считает необходимым запретить работу фитнес-клубов, спортивных и образовательных секций, ввести масочный режим со взиманием штрафов за его несоблюдение, усилить меры по дезинфекции помещений и перевести на дистанционный режим работы лиц старше 60 лет.

Фото wikipedia.org

Компании Johnson & Johnson и AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом прорабатывают возможность изменения своих препаратов, чтобы снизить или полностью исключить риск возникновения тромбоза после вакцинации от коронавируса. Участие в исследовании этого вопроса принимают ученые из Европы, США и Канады, работа которых «позволяет надеяться, что к началу следующего года удастся установить причину возникновения тромбов после вакцинации и внести соответствующие коррективы в препараты».

Маргарита Головатенко