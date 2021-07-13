В Пермском крае вводится обязательная вакцинация для отдельных групп граждан

Фото: Максим Платонов

Главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев подписал постановление об обязательной вакцинации отдельных групп граждан из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе. Документ опубликован на сайте ведомства.

«В целом по краю вакцинировано 33,7% от числа лиц, подлежащих иммунизации против COVID-19, что недостаточно для предотвращения дальнейшего распространения инфекции. Постановляю... обеспечить проведение профилактических прививок отдельным категориям граждан», — говорится в постановлении.

фото: Максим Платонов

Прививки необходимо сделать работникам салонов красоты, бань, бассейнов, фитнес-клубов, косметических и массажных салонов, оздоровительных и спортивных комплексов, общепита, транспортных предприятий, такси, почты, финансовых организаций, МФЦ, ЖКХ, культурных и досуговых заведений, предприятий, оказывающих бытовые услуги (химчистки, прачечные), рекламной сферы, детских игровых центров, театров, кинотеатров и концертных залов, массовых физкультурных и спортивных мероприятий и другим.

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Алексей Нечаев