Новости общества

18:50 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Пермском крае вводится обязательная вакцинация для отдельных групп граждан

17:57, 13.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Пермском крае вводится обязательная вакцинация для отдельных групп граждан
Фото: Максим Платонов

Главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев подписал постановление об обязательной вакцинации отдельных групп граждан из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе. Документ опубликован на сайте ведомства.

«В целом по краю вакцинировано 33,7% от числа лиц, подлежащих иммунизации против COVID-19, что недостаточно для предотвращения дальнейшего распространения инфекции. Постановляю... обеспечить проведение профилактических прививок отдельным категориям граждан», — говорится в постановлении.

фото: Максим Платонов

Прививки необходимо сделать работникам салонов красоты, бань, бассейнов, фитнес-клубов, косметических и массажных салонов, оздоровительных и спортивных комплексов, общепита, транспортных предприятий, такси, почты, финансовых организаций, МФЦ, ЖКХ, культурных и досуговых заведений, предприятий, оказывающих бытовые услуги (химчистки, прачечные), рекламной сферы, детских игровых центров, театров, кинотеатров и концертных залов, массовых физкультурных и спортивных мероприятий и другим.

В Туве вводят новые ограничения в сфере общепита, транспорта и при процедуре заключения браков из-за ситуации с коронавирусом.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также