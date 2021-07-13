Туристы смогут заселиться в гостиницы Адыгеи только с сертификатом о прививке или отрицательным ПЦР-тестом

Фото: Максим Платонов (архив)

Власти Адыгеи усилили меры по борьбе с коронавирусом. Теперь заселиться в гостиницы республики можно будет, только подтвердив иммунитет сертификатом о вакцинации от коронавируса или предъявив отрицательный ПЦР-тест. Исключение — дети до 16 лет.

Сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест также необходимы работникам туристической отрасли, сотрудникам и посетителям спортивных комплексов и фитнес-центров и иных организаций, оказывающих услуги населению. Об этом сообщается на официальном сайте Адыгеи.



С 19 июля предприятия и организации всех форм собственности, оказывающие услуги населению, должны допускать к работе с гражданами только лиц, не более шести месяцев назад переболевших или привившихся от коронавируса и имеющих соответствующий сертификат.

Фото: realnoevremya.ru

Сотрудники старше 65 лет и лица, не имеющие иммунитета после COVID-19 или вакцинации, должны быть переведены на дистанционный или иной бесконтактный способ работы с людьми.

Напомним, в июне власти Краснодарского края сообщили, что закроют с 1 августа все курорты для непривитых от коронавируса граждан. Позже они разрешили селить в отели не только вакцинированных, но и уже переболевших COVID-19 туристов.



Позже власти уточнили, что с 1 августа невакцинированные россияне смогут привиться в регионе по месту отдыха в течение трех дней. Те, у кого есть медицинский отвод от прививки от COVID-19, смогут приехать в Краснодарский край с отрицательным ПЦР-тестом.

Татьяна Демина