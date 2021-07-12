Франция вводит обязательную вакцинацию медиков от коронавируса

Фото: Максим Платонов

Во Франции вводится обязательная вакцинация врачей и другого медицинского персонала от COVID-19, заявил президент страны Эммануэль Макрон. Об этом сообщает RT.

«Вакцинация будет обязательной для всех, кто контактирует с уязвимыми категориями граждан», — сказал он.

С 15 сентября медиков начнут проверять на наличие прививки — при ее отсутствии будут выписывать штраф.

Ранее в республике Коми объявили обязательную вакцинацию от коронавируса для работников ряда сфер, сообщает Минздрав региона. Так, вакцинироваться от COVID-19 должны чиновники, работники транспорта, культуры, спорта, сферы услуг и медицинские работники.



Алексей Нечаев