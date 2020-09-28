Головина Вера Ростиславовна
Общая информация
Родилась 2 августа 1972 года.
Образование
Окончила Казанский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело».
2014 г.окончила — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.
Трудовая деятельность
1997-2010 гг. — врач-терапевт, врач-нефролог, заведующая отделением гемодиализа, Альметьевская медсанчасть ОАО «Татнефть».
2010-2011 гг. — заместитель начальника управления здравоохранения исполнительнительного комитета Альметьевского муниципального района.
2012-2015 гг. — заместитель руководителя управления здравоохранения по Альметьевскому муниципальному району министерства здравоохранения РТ.
С ноября 2015 г. — руководитель управления здравоохранения г. Альметьевск.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Альметьевск
- Адрес: 423450, ул. Шоссейная, 1Б
- Телефон: (8553) 32-77-87
- Email: Vera.Golovina@tatar.ru
- Сайт: https://zdrav.tatar.ru/crbalmet/about
Дата последнего обновления: 28.09.2020