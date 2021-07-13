В РФПИ ждут, что ВОЗ одобрит «Спутник V» осенью

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) надеется, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрит российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в сентябре или октябре. Об этом заявил глава Фонда Кирилл Дмитриев.

— Я думаю, что есть уже много очень позитивной информации о «Спутнике V», но сейчас проходят необходимые процессы, уже была инспекция ВОЗ, — приводит ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао ранее сообщал, что организация еще продолжает проверку «Спутника V».

Сегодня Дмитриев сообщил, что РФПИ и крупнейший в мире производитель вакцин Serum Institute of India запустят в Индии производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Планируется, что первую партию препарата выпустят уже в сентябре.

Татьяна Леухина