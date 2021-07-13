ЦНИИ эпидемиологии: случай заражения двумя штаммами в России регистрировали еще в прошлом году

В России случай заражения двумя штаммами COVID-19 был зарегистрирован еще в 2020 году, сообщил эксперт ЦНИИ эпидемиологии.



Сразу двумя штаммами коронавируса заразилась пожилая женщина, сообщает «РИА Новости».

Эксперт рассказал, что несколькими штаммами заражаются, как правило, люди со слабым иммунитетом или пожилые пациенты. Такая болезнь протекает тяжелее, но в большинстве случаев характеризуется лишь большей длительностью.

Фото: realnoevremya.ru

Таиландские врачи вчера выявили в Бангкоке инфицирование семерых пациентов сразу двумя штаммами коронавируса — «дельта» и «альфа». Случаи заражения сразу двумя штаммами COVID-19 обнаружили в одном из больших лагерей-общежитий строителей в Бангкоке в ходе массового тестирования. Сирилак выразил мнение, что «гибридные» случаи заражения, вероятно, могут возникать в скученных условиях. При этом болезнь у таких пациентов протекает бессимптомно. Ученый предположил, что смешанная инфекция не означает, что заболевание будет проходить тяжелее.

Вчера глава лаборатории ветеринарного факультета Сараевского университета Теуфик Голетич сообщил, что случай заражения гамма-штаммом коронавируса выявлен в Боснии и Герцеговине. Говорилось, что это первый случай заражения двумя штаммами. Его выявили у иностранного гражданина.

Маргарита Головатенко