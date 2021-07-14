Россия вышла на четвертое место в мире по числу заболеваний COVID-19

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Россия находится на четвертом месте по количеству заражений коронавирусом с начала пандемии. Согласно официальной статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), она опередила по этому показателю все европейские страны.



Так, за месяц Россия по этому показателю обогнала Францию и Турцию. По данным ВОЗ, Россия обогнала Францию 7 июля — тогда количество заражений достигло 5 682 634 раза против 5 677 746 случаев.

При этом данные отличаются от статистики университета Джонса Хопкинса — там Россия пока все еще на пятом месте.

Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в России выявили 24 702 случая заражения COVID-19. Всего заболевших по стране зарегистрировано 5 833 175 человек.

Маргарита Головатенко