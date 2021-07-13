Новости общества

12:45 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Роспотребнадзор: более 28,6 млн россиян привились от COVID-19

12:17, 13.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Роспотребнадзор: более 28,6 млн россиян привились от COVID-19
Фото: mos.ru

Более 28,6 миллиона россиян сделали прививку от COVID-19. Об этом заявила замглавы Роспотребнадзора Елена Ежлова на форуме «Здоровье нации — основа процветания России».

Она пояснила, что во всех регионах темп вакцинации разный, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане за сутки от коронавируса привились 13 294 человека. За весь период в республике вакцинировались 677 978 татарстанцев.

ОбществоМедицина
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также