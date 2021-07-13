Роспотребнадзор: более 28,6 млн россиян привились от COVID-19
Более 28,6 миллиона россиян сделали прививку от COVID-19. Об этом заявила замглавы Роспотребнадзора Елена Ежлова на форуме «Здоровье нации — основа процветания России».
Она пояснила, что во всех регионах темп вакцинации разный, передает «РИА Новости».
В Татарстане за сутки от коронавируса привились 13 294 человека. За весь период в республике вакцинировались 677 978 татарстанцев.
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