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РФПИ ведет переговоры о производстве российской вакцины от COVID-19 в Индии

11:19, 13.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
РФПИ ведет переговоры о производстве российской вакцины от COVID-19 в Индии
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и крупнейший в мире производитель вакцин Serum Institute of India запустят в Индии производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает RT.

Ожидается, что производитель выпустит первую партию уже в сентябре. Ежегодно на мощностях иностранного предприятия планируется выпускать более 300 млн доз препарата.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Глава фонда Кирилл Дмитриев сообщил, что сейчас РФПИ ведет переговоры с индийскими властями об экспорте в другие государства вакцины «Cпутник V», которую произведут на территории страны, передает ТАСС.

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