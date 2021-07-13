В Туве общественный транспорт не будет работать по выходным из-за COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

В Туве вводят новые ограничения в сфере общепита, транспорта и процедуры заключения браков из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили на официальном портале региона.

«Внести изменения в указ главы №223 от 6 июля 2021 года, касающиеся работы объектов общепита — теперь им можно будет работать только на вынос и с доставкой, общественного транспорта — в выходные дни он не будет ездить, процедуры заключения браков в органах ЗАГС необходимо передвинуть на поздние сроки», — говорится в заявлении.

фото: Максим Платонов

Также отмечается, что закрывается скульптурный комплекс «Центр Азии». За последние сутки в Туве зарегистрировано 170 новых случаев заболевания коронавирусом.

Вчера на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что рост заболеваемости COVID-19 в мире продолжается четвертую неделю подряд.



Алексей Нечаев