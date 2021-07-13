В Кремле допустили введение обязательной вакцинации, как во Франции

Ужесточение мер в связи с ситуацией с коронавирусом, которые были введены во Франции, может стать безальтернативным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Вчера президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении обязательной вакцинации врачей и медицинского персонала от COVID-19. С начала августа в стране в ресторанах, барах, торговых центрах, самолетах и поездах дальнего следования будет требоваться санитарный пропуск, свидетельствующий о прививке или отрицательном результате теста на коронавирус. С 21 июля санитарный пропуск необходим при посещении фестивалей, спектаклей, парков аттракционов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Песков заметил, что развитие ситуации в некоторых странах говорит в пользу таких решений.

— Но все это говорит, что такие меры, к сожалению, могут стать безальтернативными для того, чтобы побороть эту пандемию и предотвратить дальнейшие вспышки, — передает «РИА Новости» слова представителя Кремля.

Сегодня Роспотребнадзор сообщил, что более 28,6 миллиона россиян сделали прививку от COVID-19. За последние сутки в России выявили 24 702 случая заражения COVID-19. Всего заболевших по стране зарегистрировано 5 833 175 человек.



Татьяна Леухина