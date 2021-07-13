Врач назвал самые частые осложнения после коронавируса

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Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Любовь Дроздова заявила, что тромбозы являются наиболее распространенным осложнением у пациентов, перенесших COVID-19.

«Самые распространенные осложнения, с которыми сталкиваются наши граждане, перенесшие новую коронавирусную инфекцию, — это в большей степени тромбозы. Обратите внимание, 20—30 процентов среди сердечно-сосудистой системы — это тромбозы», — цитирует ее ТАСС.

Среди прочих осложнений специалист перечислила утомляемость, кашель, отдышка — они сохраняются у многих даже после нормализации всех остальных показателей.

Коронавирус может привести к развитию синдрома Гийена — Барре. Ученые утверждают, что антитела, вырабатываемые организмом после коронавируса, имеют сходные с вызывающими аутоиммунные болезни сердца и кожи свойства. Первые симптомы — онемение кистей рук и ступней, мышечные боли и слабость, проблемы с координацией — наблюдаются у участников исследования, перенесших COVID-19 в разных по тяжести формах.

Алексей Нечаев