Врач назвал причину боли в руке после прививки от COVID-19

Фото: Максим Платонов

Введение большого количества вакцины вызывает реакцию кожи и мышц, поэтому человек может испытывать неприятные ощущения в руке после прививки от коронавируса. Об этом рассказал врач-терапевт Виктор Лишин, пишет «РИА Новости».

«Вводится компонент вакцины, в котором есть частица соединенных аденовируса и коронавируса. <…> В месте инъекции большая концентрация вещества, которому нужно время, чтобы распределиться по организму», — сказал он.

фото: Максим Платонов

Также отмечается, что у людей разный порог чувствительности. Кроме того, медицинский работник может задеть нервное окончание, которое вызывает болезненные ощущения у пациента. Прививку от COVID-19 можно сделать в любом регионе РФ.

В Татарстане за сутки от коронавируса привились 13 294 человека. За весь период в республике вакцинировались 677 978 татарстанцев, сообщает Минздрав РТ.



Алексей Нечаев