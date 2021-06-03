Главное к утру: ремонт в казанской гимназии за 12,8 млн, Мишустин посетит Челны
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 3 июня:
- Сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин посетит Набережные Челны и Ульяновск. В автограде он проведет совещание о дальнейшем развитии ПАО «КАМАЗ» в Набережных Челнах, а также посетит производственные предприятия КАМАЗа и научно-технический центр компании.
- На ремонт пищеблока в казанской гимназии №175, где произошла стрельба, выделят 12,8 млн рублей. Деньги на это выделят из бюджета республики. На строительно-монтажные работы в столовой потратят 10,4 млн рублей, остальную сумму направят на закупку оборудования и иные работы.
- В Казани завершился капитальный ремонт здания лечебного корпуса №3 Детской республиканской клинической больницы. С сегодняшнего дня больница возобновит прием пациентов, медучреждение будет работать круглосуточно.
Ремонт здания на улице Сафиуллина начался в мае прошлого года. В лечебном корпусе есть отделение паллиативной медицинской помощи. Пациентов смогут разместить на 13 койках паллиативной помощи. В больнице также расположится кафедра Казанского государственного медицинского университета.
- Члены Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека подготовили предложения по совершенствованию законодательства в части передвижения электросамокатов. Их рекомендуется оснастить номерными знаками и внести в ПДД.
- В Иннополисе с 5 по 7 июня будет проходить Всероссийский автотуристический фестиваль Vanlifefest «Русские дороги». Фестиваль путешествует по всей России. В этом году мероприятие состоялось дважды: в Тверской области и в Подмосковье. Однако в республике будет самый масштабный сбор, на него съедутся порядка 330 экипажей из более чем сотни городов страны.
- Властям Набережных Челнов следует поторопиться с подачей заявки на строительство дороги к промпарку Haier. Это надо успеть сделать до ликвидации Фонда развития моногородов, заявила замминистра экономики РТ Наталья Кондратова. На подачу заявок осталось 2 месяца.
- Специалисты не выявили побочных или нежелательных эффектов при применении российского ингаляционного препарата «Лейтрагин» для лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение COVID-19. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Также ни у кого из пациентов не наблюдалось случаев утяжеления дыхательной недостаточности, развития острого респираторного дистресс-синдрома, цитакинового шторма.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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