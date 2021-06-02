В Казани обновленный лечебный корпус ДРКБ начнет с завтрашнего дня принимать пациентов

В Казани завершился капитальный ремонт здания лечебного корпуса №3 Детской республиканской клинической больницы. С завтрашнего дня больница возобновит прием пациентов, медучреждение будет работать круглосуточно.

Ремонт здания на улице Сафиуллина начался в мае прошлого года. В лечебном корпусе есть отделение паллиативной медицинской помощи. Пациентов смогут разместить на 13 койках паллиативной помощи. В больнице также расположится кафедра Казанского государственного медицинского университета.

Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Двухэтажное здание рассчитано на 110 коек ночного стационара и 46 мест дневного. В медучреждении заработает рентген-отделение. Также в УЗИ-отделении и отделении функциональной диагностики обновили оборудование.

Принимать на лечение будут по профилю педиатрия с проблемами желудочно-кишечного тракта, почек и легких, а также с аллергией. Всего в лечебном корпусе будут работать 78 медиков: 11 врачей, а остальные — средний и младший медперсонал. Также обратиться за помощью можно будет и к узким специалистам: аллергологам, иммунологам, гастроэнтерологам и нефрологам, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.



В январе в Нижнекамске начался первый этап капитального ремонта в стационаре детской городской больницы.

