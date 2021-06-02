Мишустин завтра приедет в Набережные Челны

Премьер-министр России Михаил Мишустин завтра посетит Набережные Челны и Ульяновск. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В автограде он проведет совещание о дальнейшем развитии ПАО «КАМАЗ» в Набережных Челнах, а также посетит производственные предприятия КАМАЗа и научно-технический центр компании, передает ТАСС.

В Ульяновске Мишустин посетит АО «Авиастар-СП» и АО «Аэрокомпозит-Ульяновск», Ульяновскую городскую детскую клиническую больницу имени Ю.Ф. Горячева и Городскую поликлинику №1 имени С.М. Кирова. Также премьер проведет встречу с врио губернатора Ульяновской области Алексеем Русских.

О визите Мишустина в Челны сообщили в минувшую пятницу СМИ.

Последний раз председатель правительства посещал Татарстан в апреле для участия в заседании межправительственного совета Евразийского экономического союза.

