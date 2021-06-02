В России предложили ввести номерные знаки для электросамокатов

Фото: Ринат Назметдинов

Члены Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека подготовили предложения по совершенствованию законодательства в части передвижения электросамокатов. Их рекомендуется оснастить номерными знаками и внести в ПДД.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Члены СПЧ считают, что необходимо дополнить ПДД определением мобильных электрических транспортных средств и специальной главой, которая будет регулировать особенности их эксплуатации. Ответственность следует возложить на лиц, управляющих такими средствами. Также предлагается ограничить скорость для таких транспортных средств, в том числе, исходя из возраста водителя, сообщается на сайте СПЧ.

Вчера мэр Казани Ильсур Метшин на совещании с представителями ГИБДД, Минздрава, прокуратурой и сервисов проката электросамокатов поручил в максимально короткие сроки разработать правила пользования этим видом транспорта. Среди мер: снизить скорость до 15 км/ч и запретить движение самокатов по автомобильным дорогам ночью.