Челнам посоветовали торопиться со строительством дороги к промпарку Haier из-за ликвидации Фонда моногородов

Фото: Максим Платонов (архив)

Властям Набережных Челнов следует поторопиться с подачей заявки на строительство дороги к промпарку Haier. Это надо успеть сделать до ликвидации Фонда развития моногородов, заявила замминистра экономики РТ Наталья Кондратова.

В ноябре прошлого года СМИ сообщили о ликвидации восьми структур в рамках реформы институтов развития. В их число попал и Фонд развития моногородов. Часть функций упраздненных институтов перейдет к ВЭБ.РФ.

Фото: Максим Платонов (архив)

— Потому что не известно, что будет с ВЭБом и какие будут условия софинансирования. Нам нужно обязательно попытаться зайти в последний вагон, чтобы реализовать наши планы, — передают ее слова «Челнинские известия».

На подачу заявок осталось 2 месяца.



Вчера стало известно о том, что в Набережных Челнах изымут 11 участков в СНТ «Юбилейный» для продолжения строительства дороги — продолжения Московского проспекта.



Фонд развития моногородов выдал компании «Хайер Индастри РУС» из Набережных Челнов заем в размере 250 млн рублей на организацию производства телевизоров и строительство склада готовой продукции.

