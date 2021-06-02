В Иннополисе пройдет фестиваль автопутешественников

В Иннополисе с 5 по 7 июня будет проходить Всероссийский автотуристический фестиваль Vanlifefest «Русские дороги». Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по туризму.

Фестиваль путешествует по всей России. В этом году мероприятие состоялось дважды: в Тверской области и в Подмосковье. Однако в республике будет самый масштабный сбор, на него съедутся порядка 330 экипажей из более чем сотни городов страны.

Фото: realnoevremya.ru

Пространство фестиваля разделят на тематическую зону, где можно будет пообщаться с опытными путешественниками, детскую, санитарную зоны и фудкорт.

В мае в Казани проходил ретрофестиваль, в котором приняли участие мотоклубы со всей России.

