В Иннополисе пройдет фестиваль автопутешественников
В Иннополисе с 5 по 7 июня будет проходить Всероссийский автотуристический фестиваль Vanlifefest «Русские дороги». Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по туризму.
Фестиваль путешествует по всей России. В этом году мероприятие состоялось дважды: в Тверской области и в Подмосковье. Однако в республике будет самый масштабный сбор, на него съедутся порядка 330 экипажей из более чем сотни городов страны.
Пространство фестиваля разделят на тематическую зону, где можно будет пообщаться с опытными путешественниками, детскую, санитарную зоны и фудкорт.
В мае в Казани проходил ретрофестиваль, в котором приняли участие мотоклубы со всей России.
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