На ремонт в столовой в казанской гимназии №175, где произошла стрельба, выделят около 13 млн рублей

На ремонт пищеблока в казанской гимназии №175, где произошла стрельба, выделят 12,8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Деньги на это выделят из бюджета республики. На строительно-монтажные работы в столовой потратят 10,4 млн рублей, остальную сумму направят на закупку оборудования и иные работы.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Капремонт планируется завершить до 1 декабря текущего года.

В конце мая руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова сообщала, что в гимназии к началу учебного года построят бассейн. К этому же времени планируется завершить ремонтные работы.