На ремонт в столовой в казанской гимназии №175, где произошла стрельба, выделят около 13 млн рублей
На ремонт пищеблока в казанской гимназии №175, где произошла стрельба, выделят 12,8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.
Деньги на это выделят из бюджета республики. На строительно-монтажные работы в столовой потратят 10,4 млн рублей, остальную сумму направят на закупку оборудования и иные работы.
Капремонт планируется завершить до 1 декабря текущего года.
В конце мая руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова сообщала, что в гимназии к началу учебного года построят бассейн. К этому же времени планируется завершить ремонтные работы.ОбществоВластьИнфраструктураОбразование Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым