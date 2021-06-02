Новости общества

13:42 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

На ремонт в столовой в казанской гимназии №175, где произошла стрельба, выделят около 13 млн рублей

23:44, 02.06.2021 Сюжет:  Атака на гимназию №175
На ремонт в столовой в казанской гимназии №175, где произошла стрельба, выделят около 13 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

На ремонт пищеблока в казанской гимназии №175, где произошла стрельба, выделят 12,8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Деньги на это выделят из бюджета республики. На строительно-монтажные работы в столовой потратят 10,4 млн рублей, остальную сумму направят на закупку оборудования и иные работы.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Капремонт планируется завершить до 1 декабря текущего года.

В конце мая руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова сообщала, что в гимназии к началу учебного года построят бассейн. К этому же времени планируется завершить ремонтные работы.

ОбществоВластьИнфраструктураОбразование Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем