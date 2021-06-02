Специалисты не выявили побочных эффектов при применении российского препарата от пневмонии при COVID-19

Специалисты не выявили побочных или нежелательных эффектов при применении российского ингаляционного препарата «Лейтрагин» для лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение COVID-19. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Фото: fmba.gov.ru

Также ни у кого из пациентов не наблюдалось случаев утяжеления дыхательной недостаточности, развития острого респираторного дистресс-синдрома, цитакинового шторма, заявила она в эфире телеканала «Россия-1».

Сегодня в России зарегистрировали препарат для лечения пневмонии при коронавирусной инфекции. Сейчас начинается его промышленное производство.

