В Казани у станций метро могут начать вакцинировать от коронавируса

Фото: Максим Платонов

Заместитель министра здравоохранения Татарстана — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков заявил, что в Казани у станций метро могут открыть пункты вакцинации от коронавируса.

Они могут начать функционировать со следующей недели.

— Я прошу пока к этой информации отнестись с определенной степенью вероятности, потому что у нас до конца эта история должным образом недоорганизована с точки зрения механизмов и всех процессов. Но по крайней мере есть такое четкое намерение, чтобы население могло прививаться даже вот в момент похода на работу или ухода с рабочего места, — отметил Жаворонков.

Всего на данный момент провакцинировано 348 038 человек, за сутки — 5,5 тысячи человек. Вторую прививку получили 243 658 человек.