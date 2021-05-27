В Центре Гамалеи пообещали изучить вопрос отказа от масок для привитых от COVID-19

Привитые вакциной «Спутник V» не выделяют вирус в случае заражения. На основании этих данных вопрос о том, можно ли вакцинированным не носить маски, следует внимательно изучить, заявил руководитель Лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин.

Он уточнил, что вероятность передачи привитыми людьми вируса сильно снижена. Но точные цифры можно привести только после детального анализа, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По данным центра им. Гамалеи, доля привитых полностью россиян составляет 10%.

Вчера президент России Владимир Путин заявил, что вакцинация от коронавируса не должно быть обязательной. Люди сами должны понимать необходимость прививки.



Татьяна Леухина