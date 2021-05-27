В Центре Гамалеи пообещали изучить вопрос отказа от масок для привитых от COVID-19
Привитые вакциной «Спутник V» не выделяют вирус в случае заражения. На основании этих данных вопрос о том, можно ли вакцинированным не носить маски, следует внимательно изучить, заявил руководитель Лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин.
Он уточнил, что вероятность передачи привитыми людьми вируса сильно снижена. Но точные цифры можно привести только после детального анализа, передает «РИА Новости».
По данным центра им. Гамалеи, доля привитых полностью россиян составляет 10%.
Вчера президент России Владимир Путин заявил, что вакцинация от коронавируса не должно быть обязательной. Люди сами должны понимать необходимость прививки.
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