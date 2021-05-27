Новости общества

17:39 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Центре Гамалеи пообещали изучить вопрос отказа от масок для привитых от COVID-19

17:14, 27.05.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Центре Гамалеи пообещали изучить вопрос отказа от масок для привитых от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

Привитые вакциной «Спутник V» не выделяют вирус в случае заражения. На основании этих данных вопрос о том, можно ли вакцинированным не носить маски, следует внимательно изучить, заявил руководитель Лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин.

Он уточнил, что вероятность передачи привитыми людьми вируса сильно снижена. Но точные цифры можно привести только после детального анализа, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По данным центра им. Гамалеи, доля привитых полностью россиян составляет 10%.

Вчера президент России Владимир Путин заявил, что вакцинация от коронавируса не должно быть обязательной. Люди сами должны понимать необходимость прививки.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем