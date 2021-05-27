Создатели «КовиВак»: пожилым людям может понадобиться третья доза вакцины

Фото: Максим Платонов (архив)

В центре им. Чумакова, где разработали третью российскую вакцину от коронавируса «КовиВак», заявили, что пожилым людям может понадобиться введение третьей дозы препарата из-за того, что «иммунный ответ не такой активный и не такой выраженный».

«Но это можно доказывать только в процессе третьей фазы и потом уже вносить соответствующие изменения в инструкции», — уточнил генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов.

Производство «КовиВака» планируют увеличить в два раза, пишет ТАСС.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале мая Ишмухаметов уже говорил о том, что некоторым людям, исходя из их индивидуальных особенностей, может понадобиться третья доза вакцины. Разработчики препарата сами привились «КовиВаком» на этапе исследований. По их словам, иммунитет к COVID-19 после прививки может сохраняться на протяжении восьми месяцев.

Татьяна Демина