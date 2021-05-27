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Создатели «КовиВак»: пожилым людям может понадобиться третья доза вакцины

16:45, 27.05.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 3
Создатели «КовиВак»: пожилым людям может понадобиться третья доза вакцины
Фото: Максим Платонов (архив)

В центре им. Чумакова, где разработали третью российскую вакцину от коронавируса «КовиВак», заявили, что пожилым людям может понадобиться введение третьей дозы препарата из-за того, что «иммунный ответ не такой активный и не такой выраженный».

«Но это можно доказывать только в процессе третьей фазы и потом уже вносить соответствующие изменения в инструкции», — уточнил генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов.

Производство «КовиВака» планируют увеличить в два раза, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале мая Ишмухаметов уже говорил о том, что некоторым людям, исходя из их индивидуальных особенностей, может понадобиться третья доза вакцины. Разработчики препарата сами привились «КовиВаком» на этапе исследований. По их словам, иммунитет к COVID-19 после прививки может сохраняться на протяжении восьми месяцев.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 27 май
    Давай коли и пяты и десятый
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  • Анонимно 28 май
    Видимо надо колоть каждый месяц, иначе антитело G засохнет....
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  • Анонимно 28 май
    Есть пословица: "Заставь дурака богу молиться - он лоб пробьет..."
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