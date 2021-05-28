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В Челнах рассказали, скольким жителям нужно сделать прививку для достижения коллективного иммунитета

02:24, 28.05.2021 1
В Челнах рассказали, скольким жителям нужно сделать прививку для достижения коллективного иммунитета
Фото: realnoevremya.ru

В Набережных Челнах для достижения коллективного иммунитета необходимо провакцинировать свыше 247 тысяч человек — 60% взрослого населения города старше 18 лет. Об этом рассказал начальник управления здравоохранения города Александр Николаев.

По последним данным, первым компонентом прививку сделали 44 225 челнинцев, вторым — 34 047.

Фото: realnoevremya.ru

Всего в Челны поступило 46 655 доз вакцин. Пункты для вакцинации развернуты во всех взрослых поликлиниках города и в торговом центре «Омега», сообщается на сайте мэрии города.

По данным на 26 мая, в Татарстане от коронавируса привились 335 736 человек. Второй компонент вакцины получил 242 451 человек.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 28 май
    меня интересует вопрос вакцинация уже идет почти полгода, почему статистика по России, и РТ практически не уменьшается. Мы не тех вакцинируем что ли или что-то другое?
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