В Челнах рассказали, скольким жителям нужно сделать прививку для достижения коллективного иммунитета

В Набережных Челнах для достижения коллективного иммунитета необходимо провакцинировать свыше 247 тысяч человек — 60% взрослого населения города старше 18 лет. Об этом рассказал начальник управления здравоохранения города Александр Николаев.

По последним данным, первым компонентом прививку сделали 44 225 челнинцев, вторым — 34 047.

Фото: realnoevremya.ru

Всего в Челны поступило 46 655 доз вакцин. Пункты для вакцинации развернуты во всех взрослых поликлиниках города и в торговом центре «Омега», сообщается на сайте мэрии города.

По данным на 26 мая, в Татарстане от коронавируса привились 335 736 человек. Второй компонент вакцины получил 242 451 человек.

Татьяна Леухина