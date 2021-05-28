Галимова о разрешении работы ночных заведений в Татарстане: «Говорить об этом рано»

Правительство Татарстана рассматривает следующие шаги по ослаблению коронавирусных ограничений исходя из эпидситуации. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

На вопрос, не планируют ли власти разрешить работу заведениям ночью в преддверии турсезона, Галимова ответила, что это будет зависеть от рекомендаций Роспотребнадзора.

«Сейчас правительство рассматривает следующие шаги, исходя из эпидемиологической ситуации. Пока еще Роспотребнадзор не дал свою рекомендацию, говорить об этом пока рано», — прокомментировала она.



Напомним, что в Татарстане запрещена работа заведений в ночное время с октября 2020 года. Рестораторы уже не раз обращались к властям республики с просьбой разрешить работу ночью барам, ресторанам и ночным клубам.



Ольга Плешкова