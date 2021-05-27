В торговом центре «Южный» в Казани снова можно привиться от коронавируса
Минздрав Татарстана возобновил вакцинацию от коронавируса в ТРЦ «Южный». Об этом сообщается на сайте ведомства.
При себе необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС. Перед процедурой каждого проконсультирует терапевт, узнает о хронических болезнях и перенесенных ранее заболеваниях.
Прививку от коронавируса в Казани также можно сделать в ТРЦ «Мега» и «Парк Хаус», а также в поликлиниках города.
На данный момент от коронавируса в Татарстане привились больше 300 тысяч человек. По данным Минздрава РТ, зафиксированных случаев осложнений, связанных с вакцинацией российскими препаратами, не зарегистрировано.
Вакцинация идет по всему миру. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца попросила Россию поставить вакцину «Спутник V».
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