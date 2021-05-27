В Турции надеются на скорое возобновление авиасообщения с Россией

Анкара надеется, что авиасообщение с Россией может скоро возобновиться. Об этом заявил посол Турции в РФ Мехмет Самсар.

В последние недели ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Турции несколько улучшилась.

— С 15 по 21 мая показатель заболеваемости на 100 тысяч населения довольно низкий в провинциях, где российские гости больше всего предпочитают отдыхать — Анталье, Мугле, Айдыне, — приводит «РИА Новости» слова посла.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В ближайшие дни показатель может стать еще ниже, поскольку в Турции строго выполняются все меры предосторожности. Особое значение имеет рост показателей вакцинации против COVID-19 в стране и особенно в сфере туризма.

В понедельник министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что республика хочет предложить России возобновление полетов в первую очередь на курорты.

В середине мая МВД Турции объявило о смягчении локдауна в стране.

Напомним, Россия ограничила авиасообщение с Турцией из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом до 1 июня. В Турцию, на период с 15 апреля по 31 мая туры забронировали более 500 тыс. россиян. Общая стоимость забронированных туров на этот период составила €354,6 млн, или 32 млрд рублей.



Татьяна Леухина