Долговая нагрузка россиян обновила исторический рекорд

Долговая нагрузка россиян по состоянию на 1 апреля 2021 года достигла 11,9% располагаемых доходов населения. В начале года этот показатель составлял 11,7%, говорится в обзоре финансовой стабильности Банка России.

За год кризиса и пандемии коронавируса уровень долговой нагрузки граждан вырос на 1 процентный пункт (п.п.),. В основном долговая нагрузка увеличивались за счет необеспеченных потребительских кредитов. В январе — марте этого года рост задолженности по необеспеченным потребкредитам составил более 15% в годовом выражении.

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В апреле Национальное бюро кредитных истории сообщило, что в Татарстане за последние полгода среднее значение показателя долговой нагрузки снизилось на 0,61 процентного пункта и составило 27,29% (для сравнения: на 1 октября 2020 года он составлял 27,9%). Это самые существенные темпы снижения закредитованности населения среди регионов России.

