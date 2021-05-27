«Вектор» подал документы на регистрацию «ЭпиВакКороны» в шприц-дозах

Научный центр «Вектор» ждет регистрацию новой формы выпуска вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» — в шприц-дозах. Об этом заявил директор центра Ринат Максютов.

По данным «Вектора», вакцина в шприц-дозах показала более чем месячную стабильность. Этого достаточно, чтобы подать документы на регистрацию новой формы. Разработчики рассчитывают, что изменение в регистрационное удостоверение будет внесено к середине июня, пишет «РИА Новости».

Несколько дней назад Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», разработавший вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона», планировал направить в ВОЗ заявку на одобрение препарата.



Ольга Плешкова