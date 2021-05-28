Роспотребнадзор настораживает стабильная ситуация с коронавирусом в Татарстане

Фото: Максим Платонов

Замглавы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина оценила обстановку с коронавирусом после длинных майских праздников:

— Мы не получили улучшения ситуации, к сожалению, но самое главное — мы не получили ухудшения. Количество случаев еженедельно остается на том же самом уровне, это примерно 33-34 случая. То есть мы пока на сегодня все-таки остановились в той тенденции, которую я озвучивала с конца апреля. То есть в апреле мы остановились и на сегодня пока динамики ни к росту, ни к снижению мы не видим.

По словам Авдониной, сейчас ситуация стабильная:

— Но вместе с тем она нас немного настораживает. Все-таки движения нет, и в большей части это результат того, что вакцинация пока еще не затронула тот нормативный показатель, к которому мы стремимся. То есть 60% [привитого] взрослого населения необходимо достичь для того, чтобы ситуация сдвинулась, а уровень заболевания снизился до спорадического, и тем самым инфекция стала более-менее управляемой, как это на сегодня происходит с гриппом.