Главное к утру: меры в школе №175, сообщение о взрывном устройстве в ДУ, ограничение скорости самокатов
«Реальное время» приводит подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 14 мая:
- Директор казанской гимназии №175 Амина Валеева, где 11 мая при стрельбе погибли семь школьников и два учителя, рассказала, что после первых же выстрелов были приняты меры, чтобы обезопасить учеников и сотрудников учреждения: «Была дана команда закрыть кабинеты, забаррикадироваться, не открывать никому двери и разместить детей как можно ниже на полу». Директор гимназии отметила, что в условиях паники администрация и сотрудники гимназии давали ученикам четкие рекомендации в WhatsApp. По ее мнению, учителя приложили максимальные усилия, чтобы спасти жизни школьников.
- Военный комиссар Татарстана Сергей Погодин рассказал, что Ильназа Галявиева, устроившего утром 11 мая стрельбу в казанской гимназии №175, все врачи-специалисты признали здоровым и годным к службе в армии, в том числе психиатр и невролог. Галявиеву во время медосмотра был поставлен лишь диагноз офтальмолога: «близорукость средней степени». Годным к службе юношу признали, несмотря на наличие у него диагноза, связанного с заболеванием головного мозга. По словам юриста Комитета солдатских матерей Александра Латынина, такое случается часто, так военкоматы стараются выполнить план по призыву. Он отметил, что юридически нет оснований для привлечения военного комиссара к ответственности.
- В гимназии №175 предложили установить табличку в память о жертвах трагедии. Заместитель директора Центра экстренной психологической помощи МЧС России Лидия Тимофеева считает, что необходимо увековечить память о погибших учителях и детях.
- В Деревне Универсиады прошла проверка после анонимного звонка о якобы заложенном взрывном устройстве в доме 10. На месте работали экстренные службы, здание обследовали кинологи, жильцов дома эвакуировали. Информация о заложенном взрывном устройстве в Деревне Универсиады оказалось ложной.
- В аэропорту Шереметьево задержали сына экс-губернатора Самарской области Николая Меркушкина Алексея Меркушкина. Задержание проводили сотрудники УЭБиПК МВД по Мордовии в рамках уголовного дела о даче взятки начальнику отделения ЦБ по Мордовии Александру Тренькину.
- Суд Киева поместил главу украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука под домашний арест, данная мера будет действовать до 9 июля. Медведчука обязали выполнить ряд условий. Он должен сдать загранпаспорт и носить электронный браслет. Глава украинской партии сообщил о намерении выполнять решение суда. Обвинения он назвал политически мотивированными, позже он намерен принять решение об обжаловании.
- Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин не исключил, что в законодательстве России может появиться норма, ограничивающая скорость самокатов. Башкин обратил внимание, что из-за самокатов вырос травматизм их владельцев и пешеходов.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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