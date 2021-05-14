Директор казанской гимназии №175 рассказала о случившемся 11 мая

Фото: Максим Платонов

Директор казанской гимназии №175 Амина Валеева, где 11 мая при стрельбе погибли семь школьников и два учителя рассказала, что после первых же выстрелов были предприняты меры, чтобы обезопасить учеников и сотрудников учреждения.

«Была дана команда закрыть кабинеты, забаррикадироваться, не открывать никому двери и разместить детей как можно ниже на полу», — вспоминает Валеева об объявлении, данном по системе речевого оповещения в первые минуты происшествия.

В видео, опубликованном «РИА Новости», директор гимназии отметила, что в условиях паники администрация и сотрудники гимназии давали ученикам четкие рекомендации в WhatsApp. По ее мнению, учителя приложили максимальные усилия, чтобы спасти жизни школьников.

Валеева рассказала и об Ильназе Галявиеве, устроившем стрельбу в гимназии, которую сам окончил в 2016 году: во время обучения он характеризовался педагогами как уравновешенный, неплохо обучающийся школьник, особых претензий к нему не было.

Подробнее о трагедии в гимназии №175 — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина