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Директор казанской гимназии №175 рассказала о случившемся 11 мая

00:35, 14.05.2021 1
Директор казанской гимназии №175 рассказала о случившемся 11 мая
Фото: Максим Платонов

Директор казанской гимназии №175 Амина Валеева, где 11 мая при стрельбе погибли семь школьников и два учителя рассказала, что после первых же выстрелов были предприняты меры, чтобы обезопасить учеников и сотрудников учреждения.

«Была дана команда закрыть кабинеты, забаррикадироваться, не открывать никому двери и разместить детей как можно ниже на полу», — вспоминает Валеева об объявлении, данном по системе речевого оповещения в первые минуты происшествия.

В видео, опубликованном «РИА Новости», директор гимназии отметила, что в условиях паники администрация и сотрудники гимназии давали ученикам четкие рекомендации в WhatsApp. По ее мнению, учителя приложили максимальные усилия, чтобы спасти жизни школьников.

Валеева рассказала и об Ильназе Галявиеве, устроившем стрельбу в гимназии, которую сам окончил в 2016 году: во время обучения он характеризовался педагогами как уравновешенный, неплохо обучающийся школьник, особых претензий к нему не было.

Подробнее о трагедии в гимназии №175 — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14 май
    Казанский стрелок подтвердит эти объяснения директора? Он же должен был слышать её приказы и инструкции, они же были через громкоговорители. Как же так случилось, что не все классы оказались заперты учителями и преступник беспрепятственно проник в класс? Ну а опубликованное видео говорит, что дети расположились кто где смог, в том числе под окнами, а не у стены отделяющей класс от коридора. Значит не все учителя дали ученикам верные установки. Думаю учителей надо самих обучать что делать в таких ситуациях.
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