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В одном из домов Деревни Универсиады прошла проверка после ложного сообщения о заложенном взрывном устройстве

22:45, 13.05.2021
В одном из домов Деревни Универсиады прошла проверка после ложного сообщения о заложенном взрывном устройстве
Фото: Роман Хасаев (архив)

В Деревне Универсиады прошла проверка после анонимного звонка о якобы заложенном взрывном устройстве в доме 10. На месте работали экстренные службы, здание обследовали кинологи, жильцов дома эвакуировали.

«О развитии ситуации сообщим дополнительно», — заявил директор Учебно-методического центра по профилактике терроризма КФУ Андрей Мельников. Сообщение опубликовано в одном из сообществ ДУ в сети «ВКонтакте».

Скриншот

В telegram-канале КФУ сообщается, что информация о заложенном взрывном устройстве в Деревне Универсиады оказалось ложной. «Просим не сеять панику и не порождать слухи», — обратилась администрация вуза к пользователям канала.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
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