Суд в Киеве поместил Медведчука под домашний арест

Суд Киева поместил главу украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука под домашний арест, данная мера будет действовать до 9 июля, сообщает «РИА Новости».



Медведчука обязали выполнить ряд условий. Он должен сдать загранпаспорт и носить электронный браслет. Глава украинской партии сообщил о намерении выполнять решение суда. Обвинения он назвал политически мотивированными, позже он намерен принять решение об обжаловании.

Нескольким позже первый заместитель генерального прокурора Украины Тарас Говда заявил, что намерен оспорить решение суда.

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В феврале Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутата Верховной Рады Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что санкции, предусматривающие арест всего имущества, в отношении украинского оппозиционного депутата вводятся по статье финансирование терроризма. Они будут действовать 3 года. Под украинские санкции также попали пять россиян.

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин считает, что действующего президента страны Владимира Зеленского могут привлечь к уголовной ответственности за введение санкций против украинцев.

Маргарита Головатенко